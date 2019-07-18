Почему не стоит рассчитывать на наказание виновных в крушении Боинга MH-17

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

18 июля 2019, 06:55

Разрушится основа кремлевского мифа, согласно которому Владимир Путин всегда обещает, что прикроет исполнителей его преступных приказов.

Боевики и остатки боинга

Ровно пять лет назад над Донецкой областью был сбит  Boeing 777 Малайзийских авиалиний. На борту рейса МН17 находились 298 человек, все они погибли. 

Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием. Уже установлены четверо подозреваемых - трое граждан РФ и один украинец. 

На что готов пойти Кремль, чтобы обвиняемые не предстали перед судом?  

Нужно признать, что подобные преступления могут расследоваться десятилетиями. В свое время ливийский лидер Муаммар Каддафи был причастен к сбитию самолета над Шотландией. И это дело расследовалось в итоге тридцать лет, пока они согласились выплатить компенсации родственникам 259 жертв, погибших в том теракте. Сейчас прошло на самом деле всего пять лет – для международного правосудия это ничто.

Читайте такжеВ годовщину крушения Боинга на Донбассе ЕС поставил России ультиматумЭти процессы очень сложные, и я не думаю, что Россия когда-нибудь согласится выдать виновных, причастных к этому страшному преступлению. Потому что разрушится основа кремлевского мифа, согласно которому Владимир Путин всегда обещает, что прикроет исполнителей его преступных приказов.

И пока он живой, и даже после его смерти ситуация вряд ли изменится. Возможно, со временем, если РФ будет прижата обстоятельствами, и все это будет доказано, то они согласятся на компенсацию семьям погибших. Но пройдут годы.

Что будет дальше?

Ну, допустим, докажут виновность этих людей, огласят в международный розыск, Интерпол. Но ясно, что эти преступники и так за границы России и стран СНГ выезжать не будут. Поэтому они спокойно доживут до старости. А если будут представлять угрозу, то их просто по-тихому ликвидируют, как в России происходило не раз.

К сожалению, я не думаю, что сейчас Нидерланды очень сильно будут педалировать этот процесс. Потому что премьер Марк Рютте, который недавно, во время саммита G20 встречался с Путиным, этот вопрос поднимал. Но он завис, и уже не относится к категории первоочередных. В Европе делают вид, что могут и дальше продолжать бизнес с россиянами.

И в целом, учитывая настроения касательно россиян, сейчас хотят смягчить, а со временем вообще отменить антироссийские санкции. В авангарде этого процесса пока выступают Италия и Франция, потом Германия. Но Нидерланды не сильно этому сопротивляются. Создается впечатление, что они закрывают глаза на гибель собственных граждан, чтобы в дальнейшем дать возможность торговать и работать с Россией. Поэтому, к сожалению, международная политика цинична.

Читайте также"Это могло быть украинское правительство": Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17Когда-нибудь возможно кого-то из виновников этого преступления привлекут к ответственности. Но это будут не главные фигуранты, а обычные шестерки. И после смены режима в России через много-много лет кого-то они там решат засудить или выдать.

Всего по этому делу установлена причастность более 120 россиян и украинских террористов, которые принимали участие в сбитии самолета. Возможно, кого-то из них, кто боком причастен к этой истории, привлекут.

Но пока больше надежды на Украину, которая буквально недавно похитила одного и террористов из так называемой "ДНР", и вывезла на украинскую территорию. То есть, только такими методами израильской разведки Моссада наши спецслужбы могут находить фигурантов ужасающего преступления, и только потом их судить. Европейцы этого точно делать не будут.

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