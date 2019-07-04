Премьер Италии на встрече с Путиным взгрустнул из-за санкций против России

Путин и Конте поговорили о снятии санкций против России, введенных за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса / Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным откровенно признался, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.

"Теперь перед нами еще полугодие — увы, мы только что продлили санкции на шесть месяцев", - цитирует Конте РИА Новости.

Итальянский премьер заверил, что правительство во главе с ним работает в пользу снятия санкций в отношении России. Он озвучил мнение, что конфликт никогда не приносит пользу ни одной из сторон, поэтому высказался за эффективный диалог между оппонентами.

Читайте такжеЕС продлил экономические санкции против РФПо словам Конте, противостояние в Украине необходимо решить мирным путем как можно скорее, иначе может быть утрачено доверие к России.

"Мандат, данный президенту Украины Владимиру Зеленскому его народом, дает в этом смысле новые возможности, которые можно использовать", — сказал Конте.

Чиновник акцентировал, что в данный момент конфликт в Украине может быть решен исключительно посредством реализации сторонами Минских договоренностей.

Как известно, Путин прибыл с официальным визитом в Италию 4 июля.

Напомним, юрист Андрей Портнов, бывший замглавы АП у экс-президента Виктора Януковича, напомнил критикующему команду Владимира Зеленского бывшему главе государства Петру Порошенко, что именно он закрепил в Минских соглашениях амнистию боевиков и автономию для оккупированного Донбасса.