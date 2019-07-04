Премьер Италии на встрече с Путиным взгрустнул из-за санкций против России

4 июля 2019, 23:01

Итальянский чиновник выступил за конструктивный диалог.

Путин и Конте поговорили о снятии санкций против России, введенных за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса / Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным откровенно признался, что испытывает грусть каждый раз, когда возникает необходимость продлить санкции против России.

"Теперь перед нами еще полугодие — увы, мы только что продлили санкции на шесть месяцев", - цитирует Конте РИА Новости.

Итальянский премьер заверил, что правительство во главе с ним работает в пользу снятия санкций в отношении России. Он озвучил мнение, что конфликт никогда не приносит пользу ни одной из сторон, поэтому высказался за эффективный диалог между оппонентами.

Читайте такжеЕС продлил экономические санкции против РФПо словам Конте, противостояние в Украине необходимо решить мирным путем как можно скорее, иначе может быть утрачено доверие к России.

"Мандат, данный президенту Украины Владимиру Зеленскому его народом, дает в этом смысле новые возможности, которые можно использовать", — сказал Конте.

Чиновник акцентировал, что в данный момент конфликт в Украине может быть решен исключительно посредством реализации сторонами Минских договоренностей.

Как известно, Путин прибыл с официальным визитом в Италию 4 июля.

Напомним, юрист Андрей Портнов, бывший замглавы АП у экс-президента Виктора Януковича, напомнил критикующему команду Владимира Зеленского бывшему главе государства Петру Порошенко, что именно он закрепил в Минских соглашениях амнистию боевиков и автономию для оккупированного Донбасса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Италия Владимир Путин санкции против России новости Украины и мира
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:49
Киев-Баскет сыграет в Лиге чемпионов с чемпионом Австрии
23:01
Премьер Италии на встрече с Путиным взгрустнул из-за санкций против России
22:34
В МИД решили поговорить с послом Венгрии из-за высказываний Сийярто по закону о языке
22:05
Экс-замсекретаря СНБО Гладковский вновь возглавил корпорацию Богдан
21:54
Популярная порноактриса дала "перцу", выложив фото в откровенном белье Фото
21:37
Лолита разводится с молодым мужем
21:14
В Roshen начала работу новая фабрика с грандиозными планами
20:56
"Путин, руки прочь от Украины": В Риме украинцы встретили Путина пламенным митингом - опубликованы фото Фото
20:39
"Зелена": президент нашел "родственницу" в полиции Канады
20:17
Дело о сбитом малайзийском Боинге: СБУ взяло за жабры экс-начальника "ПВО ДНР"
19:45
В МИД РФ обвинили Украину в отсутствии предложений по освобождению моряков
19:41
Дуля для Москвы: Лукашенко выпятил в приоритеты для Минска дружеские отношения с США
19:16
В Польше занялись поиском свидетелей "геноцида поляков членами ОУН-УПА"
18:43
Филарет сравнил Епифания с Иудой, а себя – с Христом
18:40
Яценюк предложил создать единый орган по донорам Украины
18:04
Религиозная организация Турчинова сравнила легализацию марихуаны с наркоманией
18:00
"Руководство Халадаша могло дать понять Габовде, что нужно удалить пост" - российский политик
17:36
"Причина – в характере народа": эксперт пояснил слабое развитие экономики Украины
17:34
Десь не тут: O.Torvald презентовали совершенно новый клип Видео
17:22
Журналист "просветил рентгеном" решение Канады поставлять вооружение Украине
17:15
Габовда дописался: руководство Халадаша отстранило украинца от игры с российским клубом
17:11
Холли Бэйли: что известно о темнокожей Русалочке Disney Фото Видео
16:56
Очередной футболист Шахтера перешел в российский клуб
16:45
Генпрокуратура Грузии признала беспорядки в Тбилиси попыткой госпереворота Видео
16:40
"Сам ругаюсь": Вакарчук разделал под орех закон о дематюкации Видео
16:32
"Для меня дорога в сборную закрыта": экс-футболист Шахтера рассказал о последствиях переезда в Россию
16:28
В Раду проходят шесть партий
16:17
Нардеп Шуфрич влип в историю с утаенными миллионами в декларации - подробности
16:13
Втирался в доверие и развращал: на Одесчине молдаванин изготавливал детское порно
16:03
Депутат Рады предложил ликвидировать Областные администрации и выбирать губернаторов
15:58
Поспевшая зрада: Стало известно решение суда по "антифашистскому" концерту на Интере
15:54
Зажигательный танец Тодоренко и Топалова со свадьбы попал в сеть Видео
15:38
Стало известно, во сколько обойдется переезд Зеленского в Украинский дом
15:36
Партия Зеленского остается лидером парламентской гонки – опрос Видео
14:58
"Сепаратисты - марионетки Кремля, а не жители Донбасса": в команде Зеленского саданули ответом по Путину
14:53
"Жары не будет": синоптик рассказала, когда Украину накроют мощные ливни со шквалами Видео
14:50
"Россия возьмет Европу в заложники": Яценюк рассказал о строительстве "Северного потока-2"
14:46
"Завтра минимум одна москальская рожа ляжет" - украинский футболист
14:32
В Еврокомиссии назвали сроки возобновления переговоров по транзиту газа через Украину Видео
14:19
"Хочу сделать что-то хорошее для страны": кандидат от Слуги народа прокомментировал решение уйти из Карпат
14:17
У Зеленского расписали в красках, как Украина будет реинтегрировать оккупированный Донбасс
14:11
Теодор Курентзис уходит из оперы в России: в чем причина Видео
13:42
Аваков строго осудил приговоры по делу Гандзюк и намекнул на новые подозрения
13:28
Шо, опять?: Леся Никитюк подхватила букет на свадьбе Тодоренко
13:14
Коломойский рассказал о "внутреннем конфликте" на Донбассе и российских "интернационалистах"
13:14
В Львовской области песком насмерть засыпало 7-летнего мальчика Видео
13:11
"Роттердам плюс" сыграл свою позитивную роль, но в новой модели рынка формулы уже нет - эксперты
13:08
Солист Rammstein прилетел в Киев к Потапу и Насте Каменских
13:03
Продолжение скандала: Жданов встретился с Соловей и заявил о поддержке отставки Башенко
12:52
Как объединить команду, чтобы достигать экстраординарных результатов новости компании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять