Путин "раскатал губу" на уступки США России насчет санкций

Владимир Путин намекнул, что власти США могут пойти на уступки России относительно санкций / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал ситуацию с санкциями США в отношении его страны ненормальной и считает, что у действующей американской администрации есть намерение сдвинуть ее вперед.

У РФ и США есть взаимное понимание, что нужно найти в себе силы перевернуть страницу, идти дальше и смотреть вперед, рассказал российский лидер журналистам, пишет ТАСС.

По словам главы России, страна подтвердила готовность поддержать инициативу бизнес-сообщества создать инструменты поддержки бизнес-инициатив, а "это говорит о том, что у действующей (американской — Ред.) администрации есть намерение все-таки как-то эту ненормальную ситуацию сдвинуть вперед".

Путин подчеркнул, что не знает, будут ли США предпринимать какие-то шаги относительно антироссийских санкций.

"…Во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить. Нет — так нет, а если интерес есть, мы с готовность ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему", — заявил он.

Напомним, утром 28 июня Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Встреча президентов США и РФ продлилась более часа. В Белом доме сообщили, что Трамп и Путин пришли к согласию по одному вопросу.

Справка. В 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.