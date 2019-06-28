Трамп и Путин пришли к согласию по одному вопросу — Белый дом

Дональд Трамп и Владимир Путин пришли к согласию по одному вопросу, сообщили в Белом доме / Reuters

Президенты США и Российской Федерации — Дональд Трамп, Владимир Путин — на встрече в Японии согласились с тем, что улучшение отношений между их странами отвечает интересам мира.

Трамп и Путин, в частности, обсудили ситуацию в Украине, сообщили в Белом доме.

По его данным, американский и российский лидеры также поговорили об обстановке в Венесуэле, в Сирии и в Иране.

"Президент Трамп только что завершил свою встречу с президентом Путиным. Они оба согласились с тем, что улучшение отношений отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам всего мира…", — отметили в Белом доме.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

Напомним, утром 28 июня Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Позже стало известно, что встреча президентов США и РФ продлилась более часа.