Стали известны подробности встречи Трампа и Путина в Японии

28 июня 2019, 09:50

В переговорах президентов США и РФ принимали участие ряд американских и российских чиновников.

Встреча Трампа и Путина — Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке
Встреча Дональда Трамп и Владимира Путина проходила 1 час 20 минут / Reuters

В японской Осаке встреча президент США Дональд Трамп с главой Российской Федерации Владимиром Путиным продлилась более часа.

Встреча Трамп — Путин длилась 1 час 20 минут, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в переговорах также участвовали ряд американских и российских чиновников.

С российской стороны на встрече также присутствовал глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С американской стороны в переговорах принимали участие госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и спикер Белого дома Стефани Гришэм.

  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters
  • Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке Reuters

Напомним, утром 28 июня Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Трамп и Путин встретятся в Японии в 8:00 по Киеву и поговорят, в частности, об Украине.

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