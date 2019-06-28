Стали известны подробности встречи Трампа и Путина в Японии

Встреча Дональда Трамп и Владимира Путина проходила 1 час 20 минут / Reuters

В японской Осаке встреча президент США Дональд Трамп с главой Российской Федерации Владимиром Путиным продлилась более часа.

Встреча Трамп — Путин длилась 1 час 20 минут, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в переговорах также участвовали ряд американских и российских чиновников.

С российской стороны на встрече также присутствовал глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

С американской стороны в переговорах принимали участие госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и спикер Белого дома Стефани Гришэм.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

Напомним, утром 28 июня Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20), они пожали друг другу руки. Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Трамп и Путин встретятся в Японии в 8:00 по Киеву и поговорят, в частности, об Украине.