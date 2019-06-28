Трамп встретился с Путиным в Японии, опубликованы фото

Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным в Осаке / Reuters

В пятницу, 28 июня, в японской Осаке президент США Дональд Трамп встретился с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Встреча проходит на полях саммита Большой двадцатки (G20).

Агентство Reuters показало фото со встречи Трампа и Путина. На снимках видно, что американский и российский лидеры пожали друг другу руки.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 28 июня в Осаке в рамках саммита G20 в 8:00 по Киеву. Разговор президентов США и РФ может продлиться около часа, в частности, они обсудят ситуацию в Украине.