Стало известно, когда встретятся Трамп и Путин, на повестке дня - Украина

26 июня 2019, 18:09

Также раскрыты детали встречи глав государств на саммите G20.

Трамп и Путин
Трамп и Путин встретятся 28 июня / Радио Свобода

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 28 июня на саммите G20 в Осаке, Япония.

Беседа состоится во второй половине дня в 14.00 (в 8.00 по Киеву) и может продлиться около часа. В разговоре главы государств затронут темы Украины, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность и многочисленные региональные конфликты - Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее. Будет обсуждена общая канва ситуации в Сирии и вопросы совместной работы на сирийском направлении", - сказал Ушаков.

Ранее эксперт рассказал, чего ждать Украине от саммита Большой двадцатки. Также стало известно, что Трамп поинтересуется судьбой украинских моряков на саммите Большой двадцатки.

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Дональд Трамп Владимир Путин Украина
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