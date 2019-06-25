Чего ждать Украине от саммита Большой двадцатки

По словам Загороднего, Трамп может надавить на Путина в вопросе освобождения украинских моряков / Reuters

Уже 28-29 июня в Осаке состоится саммит Большой двадцатки. Среди прочего на полях саммита запланирована встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина. И, как заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, американский и российский лидеры часть беседы посвятят вопросам Украины.

Можно долго гадать, какие вопросы, связанные с нашей страной, будут обсуждать Путин и Трамп, однако наверняка узнаем позже. Мы не можем точно знать повестку дня их переговоров, поскольку круг тем для обсуждения у американского и российского президентов значительно шире, нежели только украинская проблематика. Так что Украина – всего лишь один из вопросов, который будет проговариваться.

Однако, в любом случае, не стоит ожидать каких-либо прорывов в урегулировании ситуации на востоке Украины в результате встречи Путина и Трампа на полях саммита G20.

Читайте такжеАстролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"Разве что будет возможно некоторое продвижение в вопросе освобождения украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Черном море вблизи Керченского пролива. Тем более, уже есть юридические основания для урегулирования ситуации с ними – есть решение Международного трибунала, который признал, что украинские моряки должны быть освобождены и возвращены назад, в Украину. Потому Трамп может оказать некоторое давление на Путина по данному вопросу.

Кардинальных изменений и прорывов в решении украинских проблем ждать не стоит, прежде всего, из-за того, что Россия не изменила ни свою тактику, ни стратегию в отношении Украины, а на Донбассе продолжают стрелять.

Так что встреча Путина и Трампа будет технической, где будут обсуждаться разные темы, среди которых будет упомянута и Украина. Ведь у лидеров США и РФ есть другие, не менее важные, вопросы: Иран, Северная Корея и другие.

Кроме того, уже известно, что на саммит Большой двадцатки отправится и президент Украины Владимир Зеленский. Это большой плюс, потому что G20 – это мировая элита, с которой будет иметь шанс пообщаться и украинский лидер. И для него это будут рабочие встречи. Правда, пока что не известно – с кем именно. Ознакомительные поездки для Зеленского уже закончились (это была встреча с Макроном еще до второго тура президентских выборов, а также поездка в Брюссель и встречи там). Теперь новоизбранному президенту предстоят рабочие встречи и поездки.

На примере недавних визитов Зеленского в Европу мы увидели, что он задал тон, который практически не отличается от политики Порошенко.

Читайте такжеЧто будет со встречей Путина и Трампа в ОсакеС кем и на какие темы будет говорить президент Зеленский на полях G20 – посмотрим. Не исключено, что будет развиваться то направление, которое было недоработано во времена Порошенко: китайское направление. Работа в этом контексте последние пять лет у нас не велась. Потому не исключаю, что будут встречи с китайцами и американцами, которые повлекут за собой определенные прорывы и договоренности, связанные с экономической частью.

В любом случае, саммит Большой двадцатки – это протокольное мероприятие, после которого начинают работать эксперты. На самом мероприятии могут обсуждаться ключевые вопросы, а последствия этих обсуждений мы увидим не ранее чем через пару месяцев или полгода.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда