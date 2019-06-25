Чего ждать Украине от саммита Большой двадцатки

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
25 июня 2019, 06:56

Трамп может надавить на Путина в одном из важных для Украины вопросов.

Путин Трамп
По словам Загороднего, Трамп может надавить на Путина в вопросе освобождения украинских моряков / Reuters

Уже 28-29 июня в Осаке состоится саммит Большой двадцатки. Среди прочего на полях саммита запланирована встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина. И, как заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, американский и российский лидеры часть беседы посвятят вопросам Украины.

Можно долго гадать, какие вопросы, связанные с нашей страной, будут обсуждать Путин и Трамп, однако наверняка узнаем позже. Мы не можем точно знать повестку дня их переговоров, поскольку круг тем для обсуждения у американского и российского президентов значительно шире, нежели только украинская проблематика. Так что Украина – всего лишь один из вопросов, который будет проговариваться.

Однако, в любом случае, не стоит ожидать каких-либо прорывов в урегулировании ситуации на востоке Украины в результате встречи Путина и Трампа на полях саммита G20.

Читайте такжеАстролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"Разве что будет возможно некоторое продвижение в вопросе освобождения украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Черном море вблизи Керченского пролива. Тем более, уже есть юридические основания для урегулирования ситуации с ними – есть решение Международного трибунала, который признал, что украинские моряки должны быть освобождены и возвращены назад, в Украину. Потому Трамп может оказать некоторое давление на Путина по данному вопросу.

Кардинальных изменений и прорывов в решении украинских проблем ждать не стоит, прежде всего, из-за того, что Россия не изменила ни свою тактику, ни стратегию в отношении Украины, а на Донбассе продолжают стрелять.

Так что встреча Путина и Трампа будет технической, где будут обсуждаться разные темы, среди которых будет упомянута и Украина. Ведь у лидеров США и РФ есть другие, не менее важные, вопросы: Иран, Северная Корея и другие.

Кроме того, уже известно, что на саммит Большой двадцатки отправится и президент Украины Владимир Зеленский. Это большой плюс, потому что G20 – это мировая элита, с которой будет иметь шанс пообщаться и украинский лидер. И для него это будут рабочие встречи. Правда, пока что не известно – с кем именно. Ознакомительные поездки для Зеленского уже закончились (это была встреча с Макроном еще до второго тура президентских выборов, а также поездка в Брюссель и встречи там). Теперь новоизбранному президенту предстоят рабочие встречи и поездки.

На примере недавних визитов Зеленского в Европу мы увидели, что он задал тон, который практически не отличается от политики Порошенко. 

Читайте такжеЧто будет со встречей Путина и Трампа в ОсакеС кем и на какие темы будет говорить президент Зеленский на полях G20 – посмотрим. Не исключено, что будет развиваться то направление, которое было недоработано во времена Порошенко: китайское направление. Работа в этом контексте последние пять лет у нас не велась. Потому не исключаю, что будут встречи с китайцами и американцами, которые повлекут за собой определенные прорывы и договоренности, связанные с экономической частью.

В любом случае, саммит Большой двадцатки – это протокольное мероприятие, после которого начинают работать эксперты. На самом мероприятии могут обсуждаться ключевые вопросы, а последствия этих обсуждений мы увидим не ранее чем через пару месяцев или полгода.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия США Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин большая двадцатка саммит G20 Тарас Загородний
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:05
Филарета отправили на пенсию: эксперт объяснил, что значит решения Собора
07:56
Россию вернули в ПАСЕ: в чем самая большая зрада и кто предал Украину, проголосовав "за" Видео
07:47
Из овса, хлеба и свеклы: как сделать освежающий квас домашний Фото Видео
07:15
Европа превращается в Сахару: синоптики предупредили о 40-градусной жаре Видео
06:56
Чего ждать Украине от саммита Большой двадцатки мнение
06:33
Новый судный день: пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля - уфологи
06:13
Чат с экономистом Александром Пасхавером
06:04
День моряка – волнительные поздравления и яркие открытки Фото
05:40
Честные и прикольные поздравления с Днем таможенника Украины 2019 Фото
05:33
Леся Никитюк без белья засветила упругую грудь на селфи
05:09
Порошенко проведет в Раду всего 14 депутатов - политолог
04:38
Под аурой затмения: астролог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:07
Слава из НеАнгелов, которую бросил муж-эскулап, показала настоящую осиную талию
03:50
Как легко и просто "разкочегарить" мужчину в постели: эксперты дали совет
03:04
В Киеве малолетние гопники жестоко избили бездомного и похвастались видео экзекуции Видео
02:01
"Просто няма какая-то": в России семья добровольно наелась глистов
01:10
Врачи рассказали, безопасно ли заниматься сексом с беременными
00:29
"Какой хороший попик": Мокрая Тина Канделаки поделилась пикантным фото
24 июня, понедельник
23:24
Порошенко предложил поменять название Грузии
22:56
Украинцы завоевали серебро в прыжках на батуте на Европейских играх
22:53
Украинцев мучает удушающая жара: медики предупредили о смертельной опасности Видео
22:22
"Украине в ПАСЕ нечего делать": Киев болезненно отреагировал на вероятное возвращение РФ
21:53
Аласания принял неожиданное решение после постановления суда в его пользу
21:25
Жестокое убийство ребенка в Киеве: в полиции рассказали шокирующие подробности
20:56
В Харькове вандалы облили краской памятник воинам УПА
20:39
Вакарчук в Грузии женил своего гитариста Фото
20:30
Британия поддержала возвращение России в ПАСЕ
19:54
Зеленский решил застолбить за собой политические слоганы и названия Зе и Зеньюс Фото
19:30
Новое подорожание: украинцев предупредили о росте цен на оформление биометрических паспортов Фото
19:11
Будучи пять лет президентом страны, Порошенко стал вести себя как первоклассник - политолог
18:57
Гончаренко устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечание
18:43
"Электрический стул? Привязать к лошадям?": копы укорили депутатов в истреблении детей
18:27
Во Франции предупредили: санкции против России могут снять "в любой момент"
18:05
Россия пошла на попятную по транзиту украинских товаров: стали известны подробности
17:53
Известная теннисистка показала знойное тело на Майорке
17:50
"Закройте деда в сарай": Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри
17:38
"Откровенное нарушение закона": Вятрович пригрозил Кернесу из-за переименования в Харькове
17:25
Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на дебаты
17:11
Коболев ответил на предложение РФ по транзиту газа и заговорил о новых исках к Газпрому
17:06
Фу, как стыдно: жена Ступки в кружевном белье взбудоражила сеть
17:00
Теннисистка с восемью пальцами будет участвовать в Уимблдоне
16:55
Макеенко продаст Порошенко телеканал Прямой
16:41
Грудастая порнозвезда-"мамочка" завела фанатов откровенными фото Фото
16:38
Когда Украина отмечает День рыбака 2019
16:34
"Ликвидируй!": у Зеленского намерены усечь ряд министерств
16:28
Внатуре молодеет: Пугачева на вечеринке выглядела моложе Лободы
15:55
"Не город, а большая жопа": Кличко из-за обрушения моста на Осокорках живо выгнал чиновника Фото Видео
15:51
Жданов озвучил призовые для украинских призеров Европейских игр
15:50
Хватит врать про Украину: пропагандистов из РФ припозорили едкой карикатурой
15:42
Мама накажет: Дочь Поляковой в купальнике сделала сэлфи в зеркале
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять