Трамп поинтересуется судьбой украинских моряков на саммите Большой двадцатки

Трамп затронет вопрос освобождения моряков на саммите G20 / Лига

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G20 затронет вопрос освобождения украинских заложников, сообщил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор,

Кроме того, Трамп зацепит вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.

"Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным", - заявил Тейлор, передает РБК-Украина.

Читайте такжеАстролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"Напомним, ранее бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах рассказал об отношении Трампа к Зеленскому.

Также ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с официальным визитом.

Также ранее президент РФ Владимир Путин заговорил об освобождении украинских моряков.