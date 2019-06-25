Трамп поинтересуется судьбой украинских моряков на саммите Большой двадцатки

Президент США также затронет вопрос освобождения украинских заложников.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на саммите G20 затронет вопрос освобождения украинских заложников, сообщил временно поверенный в делах США Уильям Тейлор,
Кроме того, Трамп зацепит вопрос освобождения украинских военнопленных моряков.
"Если эта встреча состоится, то это очень удобная возможность от президента Трампа и других политиков поднять вопрос о незаконно удерживаемых украинских заложниках, украинских моряках и об их освобождении. Я надеюсь, что многие мировые лидеры поднимут эти вопросы в разговоре с Путиным", - заявил Тейлор, передает РБК-Украина.
Читайте такжеАстролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"Напомним, ранее бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах рассказал об отношении Трампа к Зеленскому.
Также ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон с официальным визитом.
Также ранее президент РФ Владимир Путин заговорил об освобождении украинских моряков.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.