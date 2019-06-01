Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон: СМИ назвали вероятную дату встречи

Дональд Трамп / Reuters

Президент Владимир Зеленский получил приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.

Как пишет zn.ua, встреча Трампа с Зеленским может состоятся в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с российским.

Отметим, что в пресс-службе Администрации президента подтвердили информацию о приглашении Зеленского с визитом с США.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран", - говорится в сообщении АП.

Ранее сообщалось о том, что глава американского Минэнерго Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурации Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.