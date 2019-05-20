Глава делегации США рассказал, какое "четкое" послание передал Зеленскому Трамп

20 мая 2019, 13:43

Речь Зеленского в Раде Перри назвал впечатляющей и мощной.

Дональд Трамп
Трамп передал Зеленскому "четкое" послание / GettyImages

Глава американского Минэнерго Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурацию нового президента Владимира Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.

"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать", – цитирует Перри Украинская правда.

Он подчеркнул, что "США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом".

Речь Зеленского в Раде Перри назвал впечатляющей и мощной. По его словам, Штаты будут поддерживать Украину и в дальше.

Напомним, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: самые яркие цитаты и полный текст речиПомимо этого он призвал парламент принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки на выборы.

Также он объявил о роспуске Рады и досрочных выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США Владимир Зеленский Дональд Трамп Рик Перри Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:04
Как Зеленский выступил с наиболее украиноцентричной речью в истории
14:55
Мэй пообещала Зеленскому поддержку, а у Меркель анонсировали встречу "в скором времени"
14:40
Зеленский пришел в АП на Банковую и пообещал, что Украиной мир будет гордиться Фото
14:37
Первый день президентства Зеленского: такой инаугурации Украина еще не видела мнение
14:36
Вилла в Италии и квартира жены в Крыму: Зеленский опубликовал декларацию о доходах
14:33
Елена Зеленская: что нужно знать о самой молодой первой леди Украины Видео
14:26
"Самые красивые": первая леди Елена Зеленская презентовала свою страничку в Instagram Фото Видео
14:02
От грозы до +30⁰: синоптик дала прогноз погоды в Украине на вторник
13:45
Нардеп рассказал о новых шагах Зеленского к роспуску Рады Видео
13:43
Глава делегации США рассказал, какое "четкое" послание передал Зеленскому Трамп Видео
13:43
Парубий и Геращенко показали, насколько несладко будет Зеленскому мнение
13:15
Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского, роспуск Рады и поздравление Путина Видео
13:11
"Весело было бы, если бы Володя зарядил булавой по е*алу": журналист возмутился шуткой Парубия Видео
13:00
После речи Зеленского депутата БПП госпитализировала скорая
12:55
В Раде оценили заявление Зеленского о роспуске и указали на коллизию с отменой неприкосновенности
12:40
Инаугурация Зеленского: самые яркие цитаты и полный текст речи Фото Видео
12:38
"Хорошо написана, но плохо прочитана": политолог оценил речь Зеленского в Раде
12:29
Путин поздравит Зеленского, но не с инаугурацией - Кремль
12:27
В России оценили первые заявления Зеленского после инаугурации
12:25
Знаки на инаугурации Зеленского: астролог рассказал, чего ждать от нового президента
12:18
Зеленский потребовал уволить Грицака, Полторака и Луценко
12:10
Порошенко, Гройсман и Парубий закрылись в кабинете после громкого выступления Зеленского
12:01
Плохой знак: астролог объяснил конфуз с удостоверением президента во время инаугурации Зеленского Видео
11:59
"Было весело": соцсети отреагировали на троллинг Парубия в адрес Зеленского Видео
11:53
Почему выступление Зеленского - это пшик без конкретики мнение
11:39
"Никто не упал в обморок – уже хорошее начало": соцсети о инаугурации Владимира Зеленского
11:33
Мощно взял власть, или Сильный поступок Зеленского во время инаугурации мнение
11:17
Министр обороны Полторак написал заявление об отставке
11:09
К чему приведет роспуск Рады Зеленским мнение
11:07
Зеленский готов дать гражданство всем, кто будет работать на благо Украины и рассказал о задании на 5 лет
11:04
Инаугурация Владимира Зеленского: текстовая онлайн-трансляция
10:56
"Освободите свои места": Зеленский указал правительству на дверь Видео
10:54
Во время инаугурации между Зеленским и Ляшко произошла перепалка Видео
10:46
Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду Видео
10:34
Почему война на Донбассе пока не закончится мнение
10:30
Владимир Зеленский принял присягу президента Украины Фото Видео
10:11
Синоптики предупредили, каким регионам Украины грозит непогода
10:10
"Новый этап": Зеленский запостил в Facebook трогательное фото накануне инаугурации
09:54
Зеленский шел пешком на инаугурацию, опубликованы фото
09:52
Председатель СБУ Грицак вместе с заместителями подал в отставку
09:44
В Харькове сожгли волонтерскую палатку: активисты пожаловались на угрозы Фото
09:44
Президентство Порошенко - вишенка на куче г*вна мнение
09:28
Порошенко уволил секретаря СНБО Турчинова, главу АП Райнина и освободил Марчука от обязанностей в ТКГ
09:04
Google запретит Huawei использование Android и всех своих сервисов
08:45
Подготовка к инаугурации Зеленского: что происходит в центре Киева Фото Видео
08:40
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн видео-трансляция Видео
08:37
Присвоение дипломатических рангов нардепам: эксперт обвинил Порошенко в нарушении закона
08:26
Почему у Порошенко так испугались возвращения Портнова мнение
07:55
Курс валют на 20 мая: евро опустился, доллар пошел вверх
07:35
"Жуков – палач": в Харькове на митинге против переименования произошли столкновения Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять