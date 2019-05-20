Глава делегации США рассказал, какое "четкое" послание передал Зеленскому Трамп

Трамп передал Зеленскому "четкое" послание / GettyImages

Глава американского Минэнерго Рик Перри, возглавивший делегацию США на инаугурацию нового президента Владимира Зеленского, передал новому украинскому лидеру послание от главы США Дональда Трампа.

"Послание от Америки довольно четкое. Президент США попросил нас его передать", – цитирует Перри Украинская правда.

Он подчеркнул, что "США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом".

Речь Зеленского в Раде Перри назвал впечатляющей и мощной. По его словам, Штаты будут поддерживать Украину и в дальше.

Напомним, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде Зеленский потребовал от Рады уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.

Читайте такжеИнаугурация Зеленского: самые яркие цитаты и полный текст речиПомимо этого он призвал парламент принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уголовной ответственности за незаконное обогащение, избирательный кодекс, открытые списки на выборы.

Также он объявил о роспуске Рады и досрочных выборах.