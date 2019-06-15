Американский капитан рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

Владимир Зеленский понравился Дональду Трампу, полагает американский капитан / Главред

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США в отставке, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах считает, что американскому президенту Дональду Трампу понравился украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава Штатов пригласил Зеленского в Вашингтон, поскольку он произвел на него впечатление, рассказал американский капитан в эфире ObozTV.

Собеседник подчеркнул, что Трамп не политик, а бизнесмен, и у него разговор короткий — "где деньги, и что вы делаете, чтобы нам было выгодно".

"…Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого. Им не надо, чтобы на них обращали внимание. Они в этом всю жизнь живут — и тот, и другой", — отметил эксперт.

Читайте такжеДипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — ТрампТабах подчеркнул, что не знает, приглашал ли Трамп в США когда-то президента, который только что принял президентский пост.

"Он (Зеленский — Ред.) ему понравился… Чтобы Трамп это сделал (пригласил в Вашингтон — Ред.), надо, чтобы ваш президент произвел на него впечатление. Надеемся, хорошее", — заявил капитан в отставке.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что украинский президент встретится с американским в ближайшие месяцы. Встреча прогнозируется после 21 июля.