Путин заговорил об освобождении украинских моряков

Путин готов освободить украинских моряков, но при условии / Reuters

Президент России Владимир Путин допустил вероятность освобождения украинских моряков, однако лишь в том случае, если на свободу выйдут задержанные в Украине граждане России.

В рамках Прямой линии-2019 на телеканале Россия 24 российский лидер заявил, что недавно тему пленных украинских моряков поднимал в Москве политик и бизнесмен Виктор Медведчук.

"Действительно, Виктор Владимирович это все близко к сердцу принимает, эти проблемы. Совсем недавно он был тут тоже, и стоял вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива", - сказал Путин.

По словам президента РФ, украинские моряки смогут выйти на свободу, если будут освобождены российские граждане, которые находятся в тюрьмах Украины.

"И прежде, чем решать эти вопросы, мы должны подумать, как будет решена судьба людей, которые для нас не безразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации на Украине", – отметил он.

Напомним, во время Прямой линии Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является талантливым человеком.