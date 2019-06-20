Путин лестно высказался о Зеленском

Владимир Путин похвалил Владимира Зеленского / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является талантливым человеком.

Выступления Зеленского на КВНе были смешными, рассказал глава РФ во время Прямой линии.

По словам Путина, президенту нашей страны нужно решать проблему Донбасса и вести диалог с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"…он талантливый человек. Я помню его выступления на КВНе в Москве где-то в 2000-х годах, в средине, по-моему…", — заявил российский лидер.

Путин отметил, что "все это было талантливо и смешно". "…если он уж... стал главой государства, то нужно эти проблемы (Донбасса — Ред.) решать… Ну а сейчас что происходит? Вот, будучи за границей, в Париже, по-моему,… он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями вот этих самых непризнанных "республик". А как тогда решать эту проблему?...", — добавил президент.

Также Путин сказал, что власти РФ будут стремиться к тому, чтобы либерализовать процесс получения украинцами российского гражданства. "…мы будем стремиться к тому, чтобы либерализовать этот процесс и сделать его… максимально доступным для украинцев", — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, о чем намерен поговорить с Владимиром Путиным при первой личной встрече. По словам украинского лидера, сначала он скажет: "…Донбасс и Крым — это Украина".

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска России. Власти РФ поддерживают боевиков, но не признают, что пошли на агрессию против Украины.