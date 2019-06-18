Зеленский признался, что скажет Путину при встрече / Радио Свобода

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild рассказал, о чем намерен поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным при первой личной встрече.

Он признался, что его первыми словами будут: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".

Отвечая на вопрос журналиста, не потерян ли для Украины аннексированный Россией Крым, Зеленский выразил надежду, что полуостров все-таки вернется назад, в состав родной страны.

Он также прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Читайте такжеЕго больше нет: почему вступление Украины в НАТО больше не актуально"Украина стремится к европейской интеграции, этого больше всех хочет наш народ. Но мы понимаем, что нам нужно показать убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС увидели нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все для этого", – заверил глава государства.

При этом он уже считает Украину частью европейской семьи.

Что касается НАТО, то Зеленский отметил: "Расширение НАТО – мощный инструмент для обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса. Украина официально заявила о своем стремлении присоединиться к НАТО. Мы хотим выполнить стандарты Альянса в украинских Вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса".

Ранее Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

"Когда момент настанет, мы сможем, Франция готова провести заседание нормандского формата для того, чтоб поддержать обязательства. Но для этого времени нам нужно сделать некоторые шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять эти обязательства", – отметил президент Франции.

В свою очередь эксперт объяснил, почему Москва саботирует переговоры по Донбассу. Отказ России от встречи – это вызов не только для Украины, но и для Франции с Германией.

Напомним, в Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным. На данный момент "каких-то конкретных прикидок" по саммиту в нормандском формате нет, заявил Песков.