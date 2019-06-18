Зеленский признался, что скажет Путину при встрече

18 июня 2019, 07:54

Он также прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Зеленский признался, что скажет Путину при встрече
Зеленский признался, что скажет Путину при встрече / Радио Свобода

Глава Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild рассказал, о чем намерен поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным при первой личной встрече.

Он признался, что его первыми словами будут: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".

Отвечая на вопрос журналиста, не потерян ли для Украины аннексированный Россией Крым, Зеленский выразил надежду, что полуостров все-таки вернется назад, в состав родной страны.

Он также прокомментировал перспективы вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Читайте такжеЕго больше нет: почему вступление Украины в НАТО больше не актуально"Украина стремится к европейской интеграции, этого больше всех хочет наш народ. Но мы понимаем, что нам нужно показать убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС увидели нас как равноправного члена Союза. И мы сделаем все для этого", – заверил глава государства.

При этом он уже считает Украину частью европейской семьи.

Что касается НАТО, то Зеленский отметил: "Расширение НАТО – мощный инструмент для обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса. Украина официально заявила о своем стремлении присоединиться к НАТО. Мы хотим выполнить стандарты Альянса в украинских Вооруженных силах и в нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса".

Ранее Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

"Когда момент настанет, мы сможем, Франция готова провести заседание нормандского формата для того, чтоб поддержать обязательства. Но для этого времени нам нужно сделать некоторые шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять эти обязательства", – отметил президент Франции.

В свою очередь эксперт объяснил, почему Москва саботирует переговоры по Донбассу. Отказ России от встречи – это вызов не только для Украины, но и для Франции с Германией.

Напомним, в Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным. На данный момент "каких-то конкретных прикидок" по саммиту в нормандском формате нет, заявил Песков.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
встреча Владимир Зеленский Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:29
В чем причина феномена партии Слуга народа
08:13
Кубок Америки. Чилийцы разгромили Японию Видео
07:54
Зеленский признался, что скажет Путину при встрече
07:41
Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные Видео
07:16
Валентин Землянский: Если Украина потеряет транзит, по стоимости газ для населения станет золотым
06:55
Главный итог встречи Макрона и Зеленского мнение
06:35
Развод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и Пугачевой
06:01
Нибиру "сперла" разработки российских ученых
04:59
Врачи рассказали, какие мифы о сексе вреднее всего для людей
04:22
Историк спрогнозировал, когда и почему рухнет режим Путина в России
03:39
В Киеве нашли Mercedes "настоящего оленя", который колесил по мосту Кличко Видео
02:58
Какие правила нужно соблюдать ради хорошего секса в семье: советы психотерапевта
02:03
Вторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил послание
01:15
"С такими изменяют": СМИ выяснили, какой скандальный совет дал принцу Гарри его дед на счет Меган Маркл
00:34
Эксперт рассказал о неожиданной развязке спора между Нафтогазом и Газпромом
17 июня, понедельник
23:48
Главные новости 17 июня: договоренности Зеленского с Макроном в Париже и советы первой леди
22:42
Итоги рандеву в Париже: Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки
21:55
"Иуда обычный": Гройсмана растерзали в Сети за "предательство вчерашних товарищей"
21:10
Прямо в суде преставился обвиненный в шпионаже бывший президент Египта
20:48
Макрон на встрече с Зеленским заявил, что нельзя вредить интересам граждан России Видео
20:32
Недоразумение в Париже: Зеленский заверил Макрона, что не готов к диалогу с сепаратистами
20:13
Бывшая ВИА Гра хвастнула беременностью
19:31
Захват Россией украинских моряков: Макрон дал Зеленскому обещание
19:10
Беларусь щелкнула Россию по носу переименованием украинских городов
19:05
Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным Видео
18:30
Тотти покинул Рому после 30 лет в клубе
18:22
"Он отклеился от Коломойского": бывший собственник 1+1 рассказал о долгах Зеленского
17:54
"Надо потерпеть, пока Омелян запустит гиперлуп": пассажиры УЗ плачутся из-за вагонов-"доменных печей"
17:31
Встреча в Париже: 66-летняя жена Макрона раскрыла Зеленской секреты профессии первой леди Фото
17:12
Из-за Медведчука телеканал ZIK покидает известная телеведущая
16:55
Пропала 11-летняя девочка под Одессой: не раз судимый отморозок запросил 10 тысяч долларов
16:41
Четыре вековых рекорда температуры: синоптик назвала дату отступления жары в Украине Видео
16:22
Киевлян разгневал "настоящий олень", колесящий на джипе по мосту Кличко Видео
15:46
Зеленский явился в Париж с официальным визитом: первые подробности
15:45
Роспуск Рады: Зеленский дал понять, каким будет вердикт Конституционного суда Видео
15:22
Kiss впервые выступили в Киеве: яркие фото с прощального концерта легендарных рокеров Видео
15:21
"Продолжает путешествовать во времени": сын Бари Алибасова раскрыл странные подробности о состоянии отца
14:44
Ученые выяснили простой и самый эффективный способ, как понизить давление
14:22
Украинцам предложили летать из Киева во Львов за 500 грн
14:08
Олимпик обратился за помощью к Зеленскому
13:52
Гройсман призвал "похоронить" партии Порошенко и Тимошенко Видео
13:26
"Вопрос условий": эксперт объяснил, ради чего стоит снимать блокаду с ОРДЛО
12:58
Гандбольная сборная Украины пробилась на чемпионат Европы
12:57
Духов день 2019: что нельзя делать, как молиться и с чем поздравлять Фото
12:27
Убывающая и растущая Луна: как привлечь в жизнь деньги, любовь и удачу
11:59
Представитель ПЦУ признался, будут ли наказывать Филарета за "бунт"
11:23
"В музей или": У Зеленского рассказали, что сделают со зданием АП на Банковой
11:04
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было во второй серии
10:33
"Люди такие странные": Лобода невнятно прокомментировала скандал с Лазаревым
10:09
Курс валют на 17 июня: Стабильное "болото" доллара и евро
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять