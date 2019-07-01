Портнов напомнил об инициативах Порошенко по автономии Донбасса и амнистии боевиков

Портнов считает, что Порошенко нужно судить за государственную измену, поскольку он согласился на Минские соглашения / УНИАН

Известный украинский юрист Андрей Портнов, бывший замглавы АП у экс-президента Виктора Януковича, напомнил критикующему команду Владимира Зеленского бывшему главе государства Петру Порошенко, что именно он закрепил в Минских соглашениях амнистию боевиков и автономию для оккупированного Донбасса.

"Надо напомнить, что амнистию за преступления на Донбассе и автономию для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей предложил именно Порошенко. Это он закрепил эти нормы в Минских соглашениях и провел через все международные инстанции", - заявил Портнов в своем Telegram-канале.

По словам юриста, сторонники Порошенко в рамках предвыборной риторики много говорят о реванше России. Он напомнил, что именно экс-президент первым нарушил интересы Украины в Минских соглашениях, поэтому его необходимо судить за государственную измену.

"Предлагаю вынести этот вопрос на СНБО, проанализировать всю хронологию подписания соглашений и дать этому оценку следственным путем и судебным приговором", - констатировал Портнов.

Напомним, на принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко телеканале Прямой прошли санкционированные судом обыски с изъятием четырех томов правоустанавливающих документов.