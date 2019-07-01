На телеканале Прямой прошли обыски с изъятием документов

Канал Прямой могут арестовать из-за незаконных действий владельца Петра Порошенко / Фото: Прямой

На принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко телеканале Прямой прошли санкционированные судом обыски с изъятием четырех томов правоустанавливающих документов.

Как сообщает Страна, мероприятия прошли в рамках дела против Порошенко, хотя фактическим владельцем канала числится экс-регионал Владимир Макеенко.

Отмечается, что ГБР начало расследование по инициативе Андрея Портнова. Порошенко обвиняют в незаконном приобретении телеканала Тонис, который ранее принадлежал политикам Партии регионов, а также в отмывании через него крупных сумм денег. Адвокат утверждает, что экс-глава государства купил Тонис (переименовав его в Прямой) за свои непрямые доходы и на них два года финансирует "кнопку". По его словам, об этом свидетельствуют многочисленные журналистские расследования и низкая стоимость акций, купленных Макеенко. Портнов считает, что с помощью Прямого Порошенко скрывает средства, полученные в результае коррупционных и других преступных действий.

Следователи изъяли четыре тома документов, которые охватывают период с 2010 по 2016 годы, когда канал еще назывался Тонис. В руки правоохранителей попали десятки наименований доверенностей, выписок из реестров, решений хозсудов и многих других документов.

На Прямом обыски отрицают и заявляют, что бухгалтер отдал документы, которые и так находятся в налоговой.

"Я только что разговаривал с собственником канала Владимиром Макеенко. Приезжали в Парус представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в Налоговой. Никаких выемок, никаких обысков", - написал телеведущий Прямого Тарас Березовец у себя в Telegram-канале.

В Госбюро расследований факт обыска подтвердили.

"В связи со значительным общественным резонансом сообщаем следующее. Государственным бюро расследований сегодня проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой". Их конкретизация пока невозможна, учитывая тайну досудебного расследования. Подчеркиваем, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства", - говорится на официальной странице ГБР в Facebook.

Если обвинения в рамках расследования ГБР будут доказаны, Прямой ждет арест имущества и передача телеканала на аукцион, где будет выбран законный владелец.

Напомним, Портнов прикрепил ссылку на фабулу, на основании которой суд санкционировал выемку документов.