Участник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригады

Владимир Цемах цинично добивал украинских военнослужащих / Фото: VK / BBC русская служба

Захваченный агентами СБУ на Донбассе и вывезенный на суд в Киев подполковник пророссийских войск Владимир Цемах причастен не только к уничтожению малазийского Боинга рейса МН-17, но и к гибели бойцов ВСУ.

"В видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах - позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блокпосту под Снежным 6 августа 2014-го года. В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23", - сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Отмечается, что после схватки на поле боя осталось четверо раненных украинских солдат, которых не смогли забрать из-за интенсивного обстрела. Бойцы звонили домой и рассказывали, что еще живы, но получили ранения и хотят помочь друг другу.

Позже с телефона одного из солдат позвонили его маме и сказали: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР".

По словам Бутусова, боевики добили украинцев на поле боя. Впоследствии их обезображенные тела забрали волонтеры.

"6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.

Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.

Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.

Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области", - сообщил журналист.

Убитые бандой Цемаха украинские военные / Фото: Facebook/Юрий Бутусов

Бутусов подчеркнул, что эти преступления нельзя простить боевикам и амнистировать их.

Напомним, задержанный украинскими спецслужбами экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической "ДНР" Снежного Владимир Цемах признавался в интервью в причастности к трагедии малазийского Боинга в небе над Донбассом.