"Я этот Бук прятал": опубликовано интервью с откровениями захваченного экс-начальника "ПВО ДНР"

Сбитый над Донбассом Боинг рейса MH17 / Reuters

Задержанный украинскими спецслужбами экс-начальник бригады противовоздушной обороны террористической "ДНР" Снежного Владимир Цемах признавался в интервью в причастности к трагедии малазийского Боинга в небе над Донбассом.

В интервью сепаратистским ресурсам, записанном в 2015 году, он описал подробности крушения лайнера.

При этом Цемах подчеркнул: "Я этого пацана вытаскивал. Я этот Бук прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал".

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Отметим, что словах Цемаха о Буке были сознательно "запиканы" боевиками, однако, если читать по его губам, речь скорее всего идет как раз о Буке.

Напомним, ранее прокуратура Нидерландов озвучила имена четырех подозреваемых в крушении малайзийского Боинга на Донбассе. До этого СМИ вывели на чистую воду российских военных, участвовавших в сбитии самолета. Премьер Нидерландов Марк Рютте признался в том, что секретничал с Владимиром Путиным по поводу сбитого Боинга.