У Зеленского заявили, что обмен пленными "еще не завершен"

Обмен пленными продолжается/ president.gov.ua

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали обмен пленными между Украиной и Россией. Там сообщили, что информация о его завершении не соответствует действительности.

Когда обмен пленными завершится, в Офисе президента обещают об этом сообщить на официальных каналах.

"Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении на канале ОП в Telegram.

Напомним, об успешно реализованной операции по обмену пленными в ночь на 30 сентября сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Позже в Сети появился полный список людей, которых отпустила Россия.

СМИ со ссылкой на родственников сообщили, что пленных украинских моряков уже доставили в Киев. В то же время адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что как минимум некоторые из задержанных в Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО.