Задержанные россияне остаются в СИЗО: адвокат прокомментировал обмен пленными

Адвокат прокомментировал обмен пленными

Адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что как минимум некоторые из задержанных в Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО.

По его словам, пока нет планов относительно их отправки в Россию, заявил он в комментарии ТАСС.

"Украинские пленные сидят на базе и по СИЗО. Мне пока неизвестно, что они сегодня вообще движутся на обмен", — отметил адвокат он.

Рыбин добавил, что обмен, предположительно, состоится во вторник.

Напомним, об успешно реализованной операции по обмену пленными в ночь на 30 сентября сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка.