Пленные украинские моряки уже в Киеве - СМИ

В аэропорту ждут приезда освобожденных украинцев / Фото Крым. Реалии

Пленных украинских моряков уже доставили в Киев в рамках большого обмена между Россией и Украиной. Об этом сообщили родные одного из моряков.

Как сообщает Крым.Реалии, родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник издания, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Также издание сообщает со ссылкой на источники, что официальной встречи украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет - их сразу же отвезут в больницу.

Напомним, об успешно реализованной операции по обмену пленными в ночь на 30 сентября сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Позже в Сети появился полный список людей, которых отпустила Россия. Пока ни президент, ни МИД не подтверждают обмена.

Российское издание Коммерсант сообщило о юридических основаниях обмена. Судя по данным газеты, Сенцова, Сущенко, Панова - то есть уже осужденных украинцев - Путин просто помиловал. А вот моряков отправили в Украину как бы для дальнейшего расследования уголовного дела. Изначально этот вариант Москва предлагала еще в июне, и от чего, не спросив у Зеленского, отказался тогдашний глава МИД Павел Климкин. Как пишет издание, речь идет о примерно 30 гражданах Украины, которых накануне обмена привезли в СИЗО Лефортово в Москве.