"Давайте дождемся факта": Данилюк прокомментировал обмен пленными

Данилюк на данный момент находится в Борисполе/ Фото: Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется, что обмен пленных между Украиной и Россией состоится. Об этом он сказал в аэропорту Борисполь, где собрались журналисты в ожидании обмена.

Как сообщает Громадське, отвечая на вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, Данилюк ответил: "Надеемся". Однако, он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину.

"Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос", - сказал он.

Олександр Данилюк в аеропорті "Київ" про можливе повернення українських політв’язнів з Росії — каже, що сподівається на це найближчим часом, але коментуватиме лише тоді, коли це трапиться pic.twitter.com/IrE8uixGO0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 30, 2019

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на родственников сообщили, что пленных украинских моряков уже доставили в Киев. В то же время адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что как минимум некоторые из задержанных в Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО.

Напомним, об успешно реализованной операции по обмену пленными в ночь на 30 сентября сообщил назначенный Верховной Радой накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Позже в Сети появился полный список людей, которых отпустила Россия. Пока ни президент, ни МИД не подтверждают обмена.