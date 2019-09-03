Суд продлил арест боевика Цемаха, который очень нужен Путину

Путин тянет с обменном пленными из-за Цемаха

Суд продлил арест "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

О продлении ареста Цемаха сообщил его адвокат Роман Гонтарев.

"Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил адвокат, передают Украинские новости.

При этом Гонтарев категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

Как сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин требует выдачи Владимира Цемаха в обмен на украинских пленников. В то же время Нидерланды просят Украину не отдавать России фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

"Если Украина освобождает Цемаха - мы получим претензии Нидерландов, что по нашей вине сорвано ключевое расследование, и Украина помогает РФ уйти от ответственности", - считает журналист Юрий Бутусов.

Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах владеет ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

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Напомним, в ночь на 30 сентября об успешно реализованной операции по обмену пленными сообщил новоназначенный генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В пятницу в Офисе президента заявили, что обмен пленными между Киевом и Москвой продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности. Когда обмен завершится, в ОП обещают об этом сообщить на официальных каналах.

Позже была озвучена новая схема обмена пленными между Россией и Украиной. В частности, обменять украинских заключенных на российских якобы планируют по схеме, отображенной в законодательстве. А именно - пленные после подписания президентами документов о помиловании могут отправиться домой с копиями уголовных дел. За преступления, в которых их ранее обвиняли, заключенных осудят заочно.