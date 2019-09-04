Названа новая дата запуска процесса обмена пленными между РФ и Украиной

Обмен пленными может стартовать 7 сентября / Фото УНИАН

Процесс обмена пленными между Киевом и Москвой будет запущен до конца текущей недели. Ориентировочная дата - 7 сентября.

Новую дату старта обмена удерживаемыми лицами озвучило российское информагентство Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника. При этом не уточняется, какие страны они представляют.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября", – сказал один из собеседников агенства.

Второй диписточник подтвердил, что обмен запланирован на субботу, 7 сентября. При этом, по его словам, договоренности носят предварительный характер.

"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", – отметил собеседник.

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств России и Украины и из независимых источников.

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Напомним, 3 сентября украинский суд продлил арест "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний.

По данным СМИ, президент РФ Владимир Путин требует выдачи Владимира Цемаха в обмен на украинских пленников. В то же время Нидерланды просят Украину не отдавать России фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.