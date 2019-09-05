Сенцова на Цемаха: СМИ раскрыли подробности обмена между Украиной и РФ

Владимир Цемах / Reuters

Выдача России фигуранта по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова.

Как отмечает источник kommersant.ru, в середине лета, когда шла работа над составлением и согласованием списков с обеих сторон, украинская сторона вычеркнула Цемаха из своего перечня, при этом Москва в ответ убрала из российского списка Сенцова.

"Позже стороны вернулись к обсуждению вопроса о включении в списки режиссера и зенитчика. Судя по решению суда Киева, договориться удалось. Более того, число подлежащих обмену людей с обеих сторон может вырасти", - говорится в статье.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Цемах включен в списки по обмену между Украиной и Россией.