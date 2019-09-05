"Включен в списки": Цемаха готовят к обмену – источник

Владимира Цемаха освободили под личное обязательство / Reuters

Освобожденный из-под стражи под личное обязательство фигурант по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сообщил агентству Интерфакс информированный источник.

Напомним, Апелляционный суд Киева отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху.

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Суд применил к Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.

Ранее следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать Цемаха РФ, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбивания малайзийского Боинга рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.

Кроме того, 40 евродепутатов написали письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.