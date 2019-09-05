Киевский суд отпустил боевика Цемаха, который нужен Путину

Суд освободил Владимира Цемаха / twitter.com/MaryanKushnir

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию, и освободил из-под стражи "начальника ПВО" Славянской бригады террористической "ДНР" Владимира Цемаха, который является одним из подозреваемых в расследовании крушения Боинга МН-17 Малазийских авиалиний и также причастен к убийству бойцов 30-й бригады.

Боевика отпустили под личное обязательство. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит, сообщил прокурор Олег Пересада.

"Освободить Цемаха Владимира Борисовича из-под стражи в зале суда немедленно", - сказал судья.

Следователи из Нидерландов просили Киев не выдавать его Путину, потому что хотят допросить в качестве свидетеля на слушаниях в Гааге по делу сбивания малайзийского Боинга рейса МH17 на Донбассе летом 2014 года.

Кроме того, 40 евродепутатов написали письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена пленными с Россией.

Напомним, Цемаха задержали в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах владеет ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Цемаха.