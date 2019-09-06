"Граждане - наивысшая ценность": Богдан озвучил мнение по обмену пленными

Андрей Богдан не хочет рассказывать подробности обмена / president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Как ранее сообщалось, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, что обмен пленными между Украиной и Россией затягивается из-за оформления документов.

Позже адвокат осужденных в Украине граждан РФ Валентин Рыбин утверждал, что обмен заключенными между Украиной и Россией находится под угрозой срыва.