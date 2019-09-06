Обмен пленными 2019: вероятная дата начала, и кому "светит" свобода

Обмен пленными 2019 может начаться 7 сентября, сообщили росСМИ / "Фокус"

Обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

По данным агентства, российская сторона включила в списки для выдачи Киеву 24 захваченных в плен украинских моряка, а также 11 осужденных, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Собеседник добавил, что украинская сторона хочет выдать Москве главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене, фигуранта по делу сбитого Боинга над Донбассом рейса MH17 бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха и осужденных за госизмену и дезертирство бывших военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

Читайте такжеОбмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников КремляНапомним, после назначения на пост генпрокурора Руслан сообщил, что украинская и российская сторона осуществили обмен пленными, и 30 августа на Родину возвращаются пленные моряки, Олег Сенцов и другие политзаключенные.

После этого в СБУ заявили, что пока нет окончательной даты обмена пленными. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, что обмен пленными между Украиной и Россией затягивается из-за оформления документов.