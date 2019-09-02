"Оживление обмена пленными": аналитик объяснил, какие "плюшки" светят России

Киеву крайне необходимо провести что-то вроде аудита сферы обмена пленными, отметил эксперт.
Политический аналитик Александр Кочетков сообщил, что активизация процесса обмена военнопленными между Украиной и Российской Федерацией является одним из условий возвращения РФ в ПАСЕ.
Для реализации обмена пленными новой украинской власти крайне необходимо провести что-то вроде аудита этой сферы, которая полностью закрыта и непублична, рассказал эксперт во время чата на Главреде.
По словам собеседника, Киеву нужно разобраться для себя, что и как происходило, какие непубличные договоренности сопровождали любой обмен, как они выполнялись и с какой стороны нарушались.
"Активизация относительно обмена военнопленными, а фактически - заложников, которых захватила Россия, это одно из условий возвращения России в ПАСЕ. Еще не в Большую семерку, а только в ПАСЕ", - заявил он.
Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы раскрыл причину задержки обмена пленнымиАналитик подчеркнула, что "условием возвращения в Семерку является определенная деэскалация на Донбассе - прекращение огня и разведения войск".
"Мы видим, что Россия выполняет свои обязательства очень медленно, требует дополнительных преференций и фактически ведет себя как террорист, который постоянно меняет условия освобождения заложников. Но то, что происходит, дает надежды на возвращение хотя бы части украинцев", - сказал Кочетков.
Эксперт добавил, что по некоторым данным "часть уже подготовленных обменов с "ДНР" и "ЛНР" не состоялась по инициативе украинской стороны на уровне руководства страны". "Если мы не разберемся с этими вопросами, то процесс обмена будет идти крайне трудно", - отметил собеседник.
Напомним, Руслан Рябошапка после назначения на пост генпрокурора сообщил, что Украина и Россия обменялись пленными, и 30 августа на украинскую территорию возвращаются незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов, пленные моряки и ряд других политзаключенных. Позже в Службе безопасности Украины утверждали, что окончательной даты обмена пленными пока нет.