"Оживление обмена пленными": аналитик объяснил, какие "плюшки" светят России

За оживление обмена пленными России светят "плюшки", сообщил Александр Кочетков / Главред

Политический аналитик Александр Кочетков сообщил, что активизация процесса обмена военнопленными между Украиной и Российской Федерацией является одним из условий возвращения РФ в ПАСЕ.

Для реализации обмена пленными новой украинской власти крайне необходимо провести что-то вроде аудита этой сферы, которая полностью закрыта и непублична, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, Киеву нужно разобраться для себя, что и как происходило, какие непубличные договоренности сопровождали любой обмен, как они выполнялись и с какой стороны нарушались.

"Активизация относительно обмена военнопленными, а фактически - заложников, которых захватила Россия, это одно из условий возвращения России в ПАСЕ. Еще не в Большую семерку, а только в ПАСЕ", - заявил он.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы раскрыл причину задержки обмена пленнымиАналитик подчеркнула, что "условием возвращения в Семерку является определенная деэскалация на Донбассе - прекращение огня и разведения войск".

"Мы видим, что Россия выполняет свои обязательства очень медленно, требует дополнительных преференций и фактически ведет себя как террорист, который постоянно меняет условия освобождения заложников. Но то, что происходит, дает надежды на возвращение хотя бы части украинцев", - сказал Кочетков.

Эксперт добавил, что по некоторым данным "часть уже подготовленных обменов с "ДНР" и "ЛНР" не состоялась по инициативе украинской стороны на уровне руководства страны". "Если мы не разберемся с этими вопросами, то процесс обмена будет идти крайне трудно", - отметил собеседник.

Напомним, Руслан Рябошапка после назначения на пост генпрокурора сообщил, что Украина и Россия обменялись пленными, и 30 августа на украинскую территорию возвращаются незаконно осужденный в РФ режиссер Олег Сенцов, пленные моряки и ряд других политзаключенных. Позже в Службе безопасности Украины утверждали, что окончательной даты обмена пленными пока нет.