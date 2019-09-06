Адвокат заявил об угрозе срыва по обмену пленными между Украиной и РФ

6 сентября 2019, 18:27

Защитник утверждает, что в списки не внесен один человек.

Пленные моряки
Обмен пленными под угрозой срыва / Reuters

Адвокат осужденных в Украине граждан РФ Валентин Рыбин утверждает, что обмен заключенными между Украиной и Россией находится под угрозой срыва.

В Facebook он записал видеообращение, в котором подчеркнул, что в списках на обмен пока нет одного человека, имя которого не называется.

Рыбин не уточняет личность заключенного, однако указывает, что он является гражданином Российской Федерации.

Защитник уверяет, что российская сторона обязана обратить на это внимание, иначе обмен может быть сорван в самый ответственный момент.

Обмен под угрозой срыва!!

Опубликовано Валентин Рыбин Пятница, 6 сентября 2019 г.

Известно, что в списках для передачи российской стороне числятся главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский, свидетель по делу о крушении рейса МН17 Владимир Цемах, а также осужденные за госизмену военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов. Имена остальных кандидатов для обмена не обнародованы.

Как ранее сообщалось, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова объяснила, что обмен пленными между Украиной и Россией затягивается из-за оформления документов.

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