Киев хочет вернуть из РФ еще 113 украинцев – Денисова

Людмила Денисова / УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о вероятности проведения нового этапа обмена заключенными между Украиной и Россией.

По ее словам, Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных украинцев, находящихся на территории России и в аннексированном Крыму.

"Сейчас на территории России и в оккупированном Крыму находятся 113 [таких] граждан", — ответила Денисова на соответствующий вопрос РБК.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что на втором этапе обмена пленными в Украину могут вернуться задержанные в России крымские татары.