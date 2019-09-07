В СБУ назвали число остающихся в плену украинцев

Состоялся первый этап обмена пленными / Фото: Офис президента

На сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Работа СБУ по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ведомстве ответили, что с 2014 года из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.

Читайте также"Гигантский шаг к миру": Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФВ свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном ею Крыму.

"Не обмен - освобождение, освободим всех, в наших списках - это 110 человек в России и оккупированном ею Крыму", - цитирует Денисову Радио Свобода.

О том, что работа над освобождением всех удерживаемых в России украинцев продолжается, сообщил и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Сегодня хороший день. Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами! Но не все. Продолжаем работу, как бы это ни было сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", - написал Пристайко в Twitter.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных".