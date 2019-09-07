Формула "200 на 70": в Минске обсудят новый обмен пленными – СМИ

7 сентября 2019, 17:18

Существует перспектива реализации одного из ключевых пунктов минского комплекса мер.

Украинские пленные вернулись на родину / Фейсбук А.Цаплиенко

В Минске представители Трехсторонней контактной группы обсудят перспективу обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в формате "всех установленных на всех установленных".

Как рассказал Интерфаксу информированный источник, переговоры намечены на 18 сентября.

"В ходе встречи будет поднят вопрос очередного этапа обмена пленными из числа всех установленных на всех установленных лиц, то есть 200 на 70", - сказал собеседник агентства.

Читайте также"Вернем всех": Зеленский анонсировал второй этап обмена пленнымиВ случае если сторонам удастся договориться и обменять лиц, местонахождение которых достоверно установлено, можно будет в короткие сроки постараться установить нахождение пропавших без вести лиц и обменять их, пояснил он.

Как отметил источник, таким образом, один из ключевых пунктов минского комплекса мер - обмен "всех на всех" - будет реализован в полном объеме.

Кроме того, в ходе встречи будет обсуждаться вопрос окончательного разведения сил и средств в пилотных зонах на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом, добавил собеседник агентства.

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Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Донбасс обмен пленными Украина
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