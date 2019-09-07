Украина не услышала Нидерланды: Цемаха просили не выдавать РФ

Владимира Цемаха выдали России / Reuters

Нидерланды обращались к Украине с просьбой не выдавать России бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимира Цемаха.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил о разочаровании тем, что Цемаха выдали российской стороне. Он считает, что теперь боевика "ДНР", подозреваемого в причастности к катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом, теперь невозможно будет привлечь к ответственности.

"Правительство напрасно пыталось дойти до самого высокого уровня руководства, пытаясь убедить Украину, что Цемах не должен быть частью большого обмена заключенными", - цитирует издание De Telegraaph письмо Блока парламенту Нидерландов.

Читайте такжеУчастник операции по уничтожению MH-17 Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригадыВ свою очередь The Insider сообщает о том, что Нидерланды уже официально потребовали от России выдачи Цемаха.

Комментируя запрос Нидерландов, официальный представитель МИД Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого.

"Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам", - сказала она.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на вопрос журналистов заявила: "Цемах остается обвиняемым по делу, которое Украина пока не закрыла. В соответствии с действующим законодательством он может давать показания по видеосвязи, либо приезжать для показаний в суд, а затем возвращаться в Россию. О требовании Голландии о выдаче мне неизвестно, с этим вопросом следует обращаться в Генпрокуратуру".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов.