Цемаха перед отправкой в РФ допросили следователи из Нидерландов – Зеленский

Владимир Цемах / Reuters

Перед включением в списки для обмена и отправкой в РФ освобожденный решением суда под личное обязательство бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах был допрошен, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия, пишет ukranews.com.

"Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен", - сказал глава государства в Борисполе полосе церемонии встречи вернувшихся в Украину украинских пленных и заложников.

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Напомним, Апелляционный суд Киева отменил меру пресечения в виде содержания под стражей Цемаху. Суд применил к Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства и освободил его из-под стражи в зале суда.