"Толчок для выполнения Минска": Волкер и Туск прокомментировали обмен пленными

Возвращение украинских политзаключенных / Фото: Офис президента

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

"Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией! Надеюсь, это даст толчок к дальнейшему обмену удерживаемыми лицами, обновленному прекращению огня и прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений", - написал он в Twitter.

В свою очередь президент Европейского Совета Дональд Туск также прокомментировал освобождение украинских военных моряков и политзаключенных.

Читайте также"Гигантский шаг к миру": Трамп оценил обмен пленными между Украиной и РФ"Наконец-то! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков дало мне ощущение облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - написал он в Twitter.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини назвала взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией "хорошим импульсом", который могут использовать все стороны для дальнейшего прогресса и пожелала скорейшего выздоровления освобожденным украинцам.

Комментируя факт обмена, Могерини констатировала, что "это означает, что, наконец, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров, 24 захваченных украинских моряка и другие, к освобождению которых Европейский союз призывал столько раз, свободны и вернулись в свою страну".

"Их освобождение является свидетельством работы и решимости тех, в том числе гражданского общества, активистов и юристов, которые неустанно трудились для достижения этого результата. Мы надеемся, что они смогут быстро воссоединиться со своими семьями, и желаем им скорейшего выздоровления после изнурительного заключения", - заявила она.

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При этом высокий представитель отметила, что Европейский союз ожидает, что "все стороны будут использовать этот импульс".

В НАТО приветствуют освобождение украинских моряков и Олега Сенцова и призывают Россию к полному выполнению Минских договоренностей. В альянсе также отметили важность установления истины в деле сбитого МН17.

Читайте также"Все сделаем": Зеленский пообещал решить материальные проблемы освобожденных украинцев"Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, наконец-то вернулись домой, а также вернулся режиссер Олег Сенцов. Это шаг в правильном направлении. НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по Минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных", - заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Вместе с тем, Лунгеску подчеркнула, что "по-прежнему важно установить истину и ответственность за сбой рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между Украиной и Россией.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.