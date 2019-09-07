Меркель и послы G7 оценили обмен пленными

Ангела Меркель / Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной - знак, дающий надежду", - процитировал он слова Меркель на своей странице в Twitter.

Меркель отметила, что она радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и моряки Украины, наконец, вернулись домой.

"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - добавила она.

Читайте также"Вернем всех": Зеленский анонсировал второй этап обмена пленнымиВ свою очередь послы стран G7 приветствовали освобождение удерживаемых в России украинцев, при этом выразили надежду на освобождение остальных украинских граждан.

"Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении послов группы семи в Украине в Twitter.

В свою очередь в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине призвали Россию прекратить агрессию против Украины и освободить других украинских заключенных.

В диппредставительстве поздравили президента Владимира Зеленского и его команду с возвращением домой украинцев, незаконно удерживаемых или осужденных в РФ и в оккупированном Крыму.

"Признаки более активного диалога между Россией и Украиной обнадеживают нас", - говорится в сообщении посольства США в Украине в Facebook.

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США также призвали РФ прекратить агрессию против Украины."Мы призываем Россию прекратить агрессию против Украины и освободить многих других украинцев, которые безосновательно остаются за решеткой в России", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.