"Вернем всех": Зеленский анонсировал второй этап обмена пленными

Владимир Зеленский и Олег Сенцов / president.gov.ua

На втором этапе обмена пленными в Украину должны вернуться задержанные в России крымские татары, заявил президент Владимир Зеленский.

"Это (освобождение крымских татар) - второй этап... Я думаю, что над вторым этапом мы будем серьезно работать и вернем уже всех", - подчеркнул он в комментарии журналистам.

По его словам, обмен пленными - это первый этап реализации договоренностей между президентами России и Украины.

Зеленский также выразил надежду на то, что в ближайшее время состоятся переговоры в Нормандском формате.

Читайте такжеУкраина не услышала Нидерланды: Цемаха просили не выдавать РФ"Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, Нормандском формате…я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в Нормандском формате. И будем говорить о всех этих шагах…В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну…Я думаю, что это только первая глава", - сказал глава государства.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.