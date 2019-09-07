Обмен заключенными: Зеленский заговорил о завершении войны

Владимир Зеленский рассказал о договоренности с Владимиром Путиным / коллаж ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский в Борисполе после встречи освобожденных украинцев.

Он также прокомментировал вероятные дальнейшие шаги сторон.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем…Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 сентября произошел Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. При этом в Украину вернулись захваченные моряки и политзаключенные.