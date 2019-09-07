Обмен заключенными: Зеленский заговорил о завершении войны

7 сентября 2019, 14:15

Президенты Украины и РФ сделали все, что обещали, подчеркнул Владимир Зеленский.

Путин Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о договоренности с Владимиром Путиным / коллаж ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.

"Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин, сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности", - сказал Зеленский в Борисполе после встречи освобожденных украинцев.

Он также прокомментировал вероятные дальнейшие шаги сторон.

"Мне кажется, мы все сделали первый шаг, все остальное на нем…Я уверен, что мы знаем, что делать дальше… Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское – сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 сентября произошел Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. При этом в Украину вернулись захваченные моряки и политзаключенные.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия война Владимир Зеленский Владимир Путин обмен пленными Украина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:59
Обмен пленными: прибывший в РФ Вышинский заявил о возвращении в Украину
14:52
У Путина отреагировали на обмен пленными с Украиной Видео
14:50
Литва - Украина: текстовая трансляция отборочного матча Евро 2020, подробности
14:32
"Враг силен, до победы далеко": Сенцов дал первое интервью после возвращения Видео
14:28
Обмен пленными 2019: Порошенко "примазался" к успеху Видео
14:15
Обмен заключенными: Зеленский заговорил о завершении войны Видео
14:12
Великий день – Олег Сенцов вернулся в Украину Видео
14:00
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о нешуточной угрозе Видео
13:30
Обмен пленными состоялся: в Киеве и Москве одновременно сели самолеты - видео, обновляется Фото Видео
13:25
Адвокат объяснил, как обмен пленных повлияет на выполнение РФ решения трибунала Видео
13:05
Трагедия на Житомирщине: в ДТП погибли четверо парней Фото
13:04
Обмен пленными: Путин помиловал 11 украинцев, Зеленский - 16 россиян Видео
12:20
Адвокат объяснил, почему в России отпустили украинских моряков Видео
12:10
Чемпионка мира по фитнес-бикини Кристина Короткая: есть три кита набора "мяса"
12:02
Украина и Россия обменяли пленных: из Москвы и Киева одновременно вылетели самолеты Видео
11:40
Эксперт рассказал о внедрении ФСБшников в украинские госорганы
11:29
Процесс сдвинулся с мертвой точки: в Борисполь привезли участников обмена пленными - фото Видео
11:14
Обмен пленными: СМИ узнали, кого Украина передаст России - список Видео
11:01
Цемаха нельзя было менять на узников Кремля по одной причине мнение
10:57
Вышинский летит в Москву - СМИ Видео
10:49
Стал известен симптом "ломки" от кофе Видео
10:39
Обмен пленными: к офису омбудсмена прибыли дочь и сестра Сенцова
10:24
Экс-генерал КГБ объяснил, почему Путин решился на захват Крыму и войну на Донбассе
10:18
Обмен пленными 7 сентября: моряки уже покинули следственный изолятор - адвокаты Видео
10:00
Мэр Днепра выиграл спор у Зеленского Видео
09:59
Гонщика Формулы-2 Корреа ввели в искусственную кому
09:51
Освобождение Цемаха: почему мне плевать на Голландию и MH17 мнение
09:45
Остап Бендер плачет в сторонке: Гонтарева инсценировала ДТП в Лондоне Видео
09:40
ФИА начала расследование смертельной аварии гонщика Антуана Юбера Видео
09:33
Диетолог рассказала, что есть осенью вместо салата
09:08
Ученый назвал неизбежную угрозу для Крымского моста Видео
08:46
Специалисты оценили вероятность победы Нурмагомедова над Порье по очкам Видео
08:43
Взрыв под Тернополем: жена ректора вуза лишилась глаза
08:40
Зачем Зеленский пошел войной на Медведчука и его медиа-империю мнение
08:31
Надаль поспорит за титул US Open с Медведевым
08:20
"Удар молнии": на украинском курорте произошел серьезный пожар
08:12
Обмен пленными 7 сентября: у Лефортово в Москве ждет автобус - фото
08:00
Трамп предложил Зеленскому гешефт - СМИ Видео
07:24
Обмен пленными 7 сентября: Россия и Украина через пару часов могут совершить прорыв Видео
07:10
Сообразить на троих: лучшие позы и нужные правила для группового секса
06:49
Диллема Зеленского: почему любое решение по Цемаху не имеет правильной развязки мнение
06:17
"Не ори! За*бала, задохнись": россиянка жестоко "воспитывала" годовалую дочь, видео 18+ Видео
06:02
Смертоносный болид с Нибиру: уфологи предупредили о последней неделе перед концом света Видео
05:59
"Видео про ногу": Панин снова вызвал отвращение россиян Видео
05:33
Заговоры, агрессия и хаос: астрологи назвали самые опасные дни в сентябре Видео
05:05
Психолог дала важный совет насчет осенней меланхолии Видео
04:26
Как похудеть: диетолог назвала три "нельзя" после срыва
04:01
Эксперт рассказал, чем опасен план Путина по переговорам Украины с боевиками "Л/ДНР" Видео
03:26
Ученые назвали признак скорого инфаркта
02:52
Звезда вечернего Квартала обнажила аппетитные формы в пикантной позе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять