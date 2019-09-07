Адвокат объяснил, как обмен пленных повлияет на выполнение РФ решения трибунала

Трибунал ООН по морскому праву / itlos.org

Координатор группы адвокатов 24 украинских моряков Николай Полозов заявил о том, что передача Россией Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами военнопленных моряков будет означать, что Москва фактически выполнила часть решения Международного трибунала по морскому праву.

"Последний раз украинских моряков наши адвокаты видели в СИЗО вчера, все сидели на чемоданах, все были готовы. За неделю до сегодняшнего дня к ним приходили украинские консулы, оформляли заграничные паспорта, оформляли документы, которые позволяют морякам покинуть Россию", - пояснил он в комментарии журналистам.

Он добавил, что трибуналу абсолютно все равно, каким образом Россия отдает украинских моряков - вместе с другими политзаключенными или в обмен на кого-то.

Читайте такжеОбмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников Кремля"Трибунал сказал вернуть украинских моряков. Россия скажет: "Мы вернули", и трибунал это удовлетворит. Вторая часть - это возвращение кораблей. Как только корабли вернут, Россия направит отчет о том, что она все условия выполнила, а в публичном пространстве объявит, что "Нет-нет - это в рамках большого обмена, и что к трибуналу это не имеет никакого отношения"", - резюмировал Полозов.

Напомним, 7 сентября начался обмен пленными 2019 между Украиной и Россией. Адвокат Марк Фейгин сообщил, что Москва передаст Киеву 24 пленных моряков, а также еще 11 осужденных украинцев.