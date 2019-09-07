Адвокат объяснил, как обмен пленных повлияет на выполнение РФ решения трибунала

7 сентября 2019, 13:25

Как только корабли вернут, РФ направит отчет в трибунал о том, что она все условия выполнила, уверен Николай Полозов.

Трибунал ООН по морскому праву
Трибунал ООН по морскому праву / itlos.org

Координатор группы адвокатов 24 украинских моряков Николай Полозов заявил о том, что передача Россией Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами военнопленных моряков будет означать, что Москва фактически выполнила часть решения Международного трибунала по морскому праву.

"Последний раз украинских моряков наши адвокаты видели в СИЗО вчера, все сидели на чемоданах, все были готовы. За неделю до сегодняшнего дня к ним приходили украинские консулы, оформляли заграничные паспорта, оформляли документы, которые позволяют морякам покинуть Россию", - пояснил он в комментарии журналистам.

Он добавил, что трибуналу абсолютно все равно, каким образом Россия отдает украинских моряков - вместе с другими политзаключенными или в обмен на кого-то.

Читайте такжеОбмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников Кремля"Трибунал сказал вернуть украинских моряков. Россия скажет: "Мы вернули", и трибунал это удовлетворит. Вторая часть - это возвращение кораблей. Как только корабли вернут, Россия направит отчет о том, что она все условия выполнила, а в публичном пространстве объявит, что "Нет-нет - это в рамках большого обмена, и что к трибуналу это не имеет никакого отношения"", - резюмировал Полозов.

Напомним, 7 сентября начался обмен пленными 2019 между Украиной и Россией. Адвокат Марк Фейгин сообщил, что Москва передаст Киеву 24 пленных моряков, а также еще 11 осужденных украинцев. 

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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Россия трибунал захват моряков обмен пленными Николай Полозов Украина
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