В РФ назвали вероятные сроки второго обмена пленными между Киевом и Москвой

Обмен может состояться после нормандского саммита / ТСН

Второй этап обмена пленными между Россией и Украинной произойдет после нормандского саммита, проведение которого предварительно запланировано до конца октября.

В то же время пока не намечены ориентировочные сроки второго этапа обмена удерживаемыми лицами. Об этом пишут российские Известия.

"Я не знаю, будут ли в этом (обмене, - ред.) участвовать мои подзащитные, поскольку пока нет даже понимания, точно ли будет второй этап и когда он пройдет. Но пока всё, что называется, "находится в работе", поэтому когда и кто конкретно - пока неизвестно", - сказал адвокат Валентин Рыбин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ситает, что с обменом не стоит тянуть слишком долго.

"Продолжение обмена, безусловно, необходимо. И менять надо всех на всех", - отметил он.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных украинцев, находящихся на территории России и в аннексированном Крыму. Также она сообщила, что списки наших соотечественников переданы российской стороне.

7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.

Президент Владимир Зеленский говорил, что идет подготовка к новому этапу обмену пленными между Украиной и Россией. Глава государства отметил, что обмен пленными обсудят на трехсторонних переговорах в Минске и в рамках "нормандского процесса".