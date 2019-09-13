Новый обмен пленными: омбудсмен раскрыла важный факт

Списки пленных украинце для нового обмена пленными с РФ подготовлены, поделилась Людмила Денисова / УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинская сторона подготовила списки пленных украинце для нового обмена пленными с Россией.

Списки наших соотечественников переданы российской стороне, рассказала омбудсмен Интерфаксу в Киеве в кулуарах 16-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

По словам собеседницы, в списках, в частности, есть люди, которые находятся в захваченном РФ Крыму.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", - заявила Денисова.

Читайте такжеБессмертный рассказал об "огромной ошибке" ЗеленскогоРанее президент Владимир Зеленский говорил, что идет подготовка к новому этапу обмену пленными между Украиной и Россией. Глава государства отметил, что обмен пленными обсудят на трехсторонних переговорах в Минске и в рамках "нормандского процесса".

Напомним, 7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.