Обмен пленными: освобожденные украинцы получат по 100 тысяч от государства

Каждый освобожденный узник Кремля получит по 100 тысяч грн / Фото пресс-службы ОП

В среду, 11 сентября во время заседания Кабинет министров Украины принял решение выплатить освобожденным 7 сентября во время обмена пленными с Россией украинцам по 100 тысяч гривен.

Каждый из 35 человек получит соцвыплату, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Было принято важное решение - каждый из 35 освобожденных 7 сентября украинских граждан получит одноразовую денежную выплату в размере 100 000 гривен. Ответственным за выполнение правительственного решения является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут осуществляться в установленном порядке", - заявила Денисова.

Она добавила, что социальная поддержка недавно освобожденных военных моряков и политзаключенных и их семей чрезвычайно важна.

Напомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

Президент Украины Владимир Зеленский после обмена заключенными между Украиной и Россией 7 сентября позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский сочли обмен шансом для восстановления отношений двух стран.

Ранее у Путина ответили на вопрос о сроках нового обмена пленными с Украиной.