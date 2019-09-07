Зеленский после обмена пленными позвонил Путину

Путин и Зеленский позитивно оценили обмен пленными / коллаж ВВС

Президент Владимир Зеленский после обмена заключенными между Украиной и Россией 7 сентября позвонил российскому коллеге Владимиру Путину.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате", - сообщает Офис президента в Facebook.

Уточняется, что главы государств обсудили дальнейшие шаги в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщалось, вернувшийся на родину украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами прямо на ВПП аэропорта Борисполь, куда прибыл самолет с освобожденными украинцами.

Как известно, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленными между российской и украинской сторонами.

Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.