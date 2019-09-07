Освобожденных моряков наградили и повысили в звании

Заключенных отметили прямо по прилету в аэропорту Борисполь.
После трогательной и торжественной встречи в аэропорту Борисполь освобожденных в результате обмена пленными моряков наградили и повысили в звании.
"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - сказано в сообщении ВМС ВС Украины.
Моряков наградили военными орденами, воинскими званиями и офицерскими кортиками.
Уточняется, что после награждения моряки отправятся в медицинское учреждение для прохождения осмотра. Если их состояние здоровья будет признано удовлетворительным, то освобожденные узники отправятся домой на заслуженный отдых.
Как ранее сообщалось, вернувшийся на родину украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами прямо на ВПП аэропорта Борисполь, куда прибыл самолет с освобожденными украинцами.
Как известно, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленными между российской и украинской сторонами.
Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.
Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными 2019 между Россией и Украиной. С российской и украинской территории одновременно вылетели самолеты с пленными. РФ, в частности, передала Киеву захваченных в плен моряков и режиссера Олега Сенцова.