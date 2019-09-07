Освобожденных моряков наградили и повысили в звании

Моряков наградили и повысили / Фото: ВМС ВСУ

После трогательной и торжественной встречи в аэропорту Борисполь освобожденных в результате обмена пленными моряков наградили и повысили в звании.

"Сегодня, в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - сказано в сообщении ВМС ВС Украины.

Моряков наградили военными орденами, воинскими званиями и офицерскими кортиками.

Уточняется, что после награждения моряки отправятся в медицинское учреждение для прохождения осмотра. Если их состояние здоровья будет признано удовлетворительным, то освобожденные узники отправятся домой на заслуженный отдых.

/ Фото: ВМС ВСУ

/ Фото: ВМС ВСУ

Как ранее сообщалось, вернувшийся на родину украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами прямо на ВПП аэропорта Борисполь, куда прибыл самолет с освобожденными украинцами.

Как известно, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленными между российской и украинской сторонами.

Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными 2019 между Россией и Украиной. С российской и украинской территории одновременно вылетели самолеты с пленными. РФ, в частности, передала Киеву захваченных в плен моряков и режиссера Олега Сенцова.