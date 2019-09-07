"Враг силен, до победы далеко": Сенцов дал первое интервью после возвращения

Олег Сенцов вернулся в Украину / Reuters

Вернувшийся на родину украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами прямо на ВПП аэропорта Борисполь, куда прибыл самолет с освобожденными украинцами.

"Мы с парнями очень рады оказаться на родной земле. Хочется сказать "большое спасибо" всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям. Которые добивались нашего освобождения, и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен и сдаваться не собирается. Но победа все равно будет за нашей стороной, у нас нет другого выбора. Слава Украине!", - сказал Сенцов, выступая перед журналистами сразу после высадки из самолета.

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.