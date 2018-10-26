Обнародовано завещание Сенцова

Олег Сенцов / Reuters

Телеканал "Громадське" опубликовал завещание осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова, составленное им в начале сентября колонии.

Журналистам письмо передала сестра режиссера Наталья Каплан.

Сенцов завещал экранизацию своих работ режиссеруу Евгении Врадий, а также назначил правопреемниками, наследниками и получателями гонораров двоих своих детей:

"Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам'яті заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме "Носорог", "Кай", а також написані мною в неволі "Блистательный мир", "Вороны" та "Кристи" моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у якості режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів.

Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцової Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром. 07.09.18".

Завещание Олега Сенцова / hromadske.ua

В четверг, 25 октября, Европарламент присудил Олегу Сенцову премию им. Сахарова "За свободу мысли".

Ранее Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку режиссер держал 145 дней.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.