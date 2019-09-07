"Они хотели развала Украины": Карпюк рассказал о разговоре с генералом ФСБ

Николай Карпюк / Facebook Антона Наумлюка

Недавний узник Кремля Николай Карпюк утверждает, что в беседе с генералом ФСБ во время пребывания в заключении он понял намерения России в момент начала агрессии захватить весь юг Украины.

"Представьте себе. Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне эти слова сказал в апреле 2014 года, а потом трижды мне повторял: "Николай, вы думаете нам Донбасс нужен. Зачем он нам нужен, туда же немеряно денег надо вложить. Нам нужен юг Украины, Одесса, Николаев, Херсон и вообще мы забираем у вас левобережную Украину. Вот только до сих пор не решили, Киев забрать себе или отдать Западу. А это пусть запад забирает, пусть поляки забирают", - сказал он по прибытию из России в Украину в аэропорту Борисполь.

По словам Карпюка, его собеседник из ФСБ не шутил и не лукавил, а говорил о реальных намерениях Кремля в тот период времени. Политзаключенный подчеркнул, что у него не было оснований сомневаться в искренности слов собеседника.

"Это был реальный план, я видел по его глазам. Это был реальный план, но почему он не получился. Они рассчитывали на развал Украины. Вы это не допустили. Единственное оружие, которое противопоставили это ваше единство. И если мы будем и дальше проявлять единство и солидарность — ничего у них не выйдет, а у нас все получится", — резюмировал Карпюк.

Как ранее сообщалось, вернувшийся на родину украинский режиссер Олег Сенцов пообщался с журналистами прямо на ВПП аэропорта Борисполь, куда прибыл самолет с освобожденными украинцами.

Как известно, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ приветствуют обмен пленными между российской и украинской сторонами.

Путин в тот момент, когда его украинский коллега встречал в аэропорту освобожденных в результате обмена пленных, российских заключенных решил лично не приветствовать, а отправился любоваться выступлениями гимнасток.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными 2019 между Россией и Украиной. С российской и украинской территории одновременно вылетели самолеты с пленными. РФ, в частности, передала Киеву захваченных в плен моряков и режиссера Олега Сенцова.